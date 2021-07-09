الشيباني: أي مواطن ليبي تضرر من حقه التعويض العادل

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن الكثيرين وخاصة النازحين بالمنطقة الشرقية والجنوبية لم يقوموا بتعبئة النماذج وتقديم المستندات المطلوبة ذات العلاقة بجبر الضرر والتعويض عن المنازل المتضررة والمنقولات، وكان ذلك لموقف سياسي أو وجهات نظر مختلفة حول إدارة الأزمة .

وأضاف الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أرى أن كل مواطن تضرر من حقه التعويض العادل بغض النظر عن الأراء المختلفة ويجب الفصل بين الأمرين، عليه يجب تقديم المستندات المطلوبة لذلك إلى لجنة التعويضات والباب لا زال مفتوحا”.

وتابع:” وردتني عدة أسئلة حول كيفية التقدم للحصول على التعويض عن المنقولات، رغم أن هذا الأمر برمته يخص السلطة المحلية التنفيذية، ولكن لا بأس من التوضيح البسيط، مع ضرورة التواصل مع لجنة التعويضات”.

وأوضح:” من له منقولات مفقودة “سيارات، حيوانات، أثاث، محلات” وغيرها، عليه الذهاب إلى محرر عقود مصحوبا بشاهدين يشهدا أن المعني كان يملك كذا وكذا ويقوم محرر العقود بإتمام الباقي، ولعل هذا الأمر ينطبق على القاطنين بمدينة مصراتة سابقا”.