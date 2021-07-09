ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 July, 2021

أشار النائب الروسي إلى أنهم أجروا مشاورات مفصلة في موسكو مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا في نوفمبر الماضي، مشدداً على أن التحرك الروسي الأمريكي سيكون مفيداً للوصول لتسوية طويلة الأمد في ليبيا، حسب وصفه.

و أعرب نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي فيرشينين”، عن استعداد بلاده للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

وأوضح “فيرشينين” في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تتلق رداً من الولايات المتحدة على اقتراحه لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية، التي اقترحها وزير خارجية بلاده “سيرغي لافروف” على نظيره الأمريكي “مايك بومبيو” في نهاية 2019.

كما أشار النائب الروسي إلى أنهم أجروا مشاورات مفصلة في موسكو مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا في نوفمبر الماضي، مشدداً على أن التحرك الروسي الأمريكي سيكون مفيداً للوصول لتسوية طويلة الأمد في ليبيا، حسب وصفه.a