“رؤية” تصدر بياناً بخصوص موعد عيد الأضحى

أصدرت جمعية رؤية بيانًا حول تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1442، قالت فيه: نظراً لقدسية شهر ذي الحجة وارتباطه بأداء مناسك الحج؛ فإن أغلب دول العالم الإسلامي ستربط بداية هذا الشهر مع موعد بدايته في المملكة العربية السعودية، التي دعت المحكمة العليا فيها إلى تحري الهلال بعد غروب شمس اليوم الجمعة 09 / 07 / 2021 الموافق لـ 29 ذي القعدة، حسب ما جاء في إعلان المحكمة العليا السعودية، وهو ما يوافق يوم 28 ذي القعدة في ليبيا بحسب رؤية الهلال.

وأشار البيان إلى أنه وفق الحسابات العلمية القطعية؛ فإن هلال شهر ذي الحجة لن يُرى مساء هذا اليوم الجمعة في المملكة السعودية أو في أي دولة من دول العالم سواء أتمت عملية التحري بالعين المجردة أو حتى باستخدام أحدث أدوات الرصد الفلكية؛ وذلك بسبب تأخر وقت حدوث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض، والذي سيتأخر وقت حدوثه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى فجر اليوم التالي يوم السبت 10 – 07 – 2021 على تمام الساعة 04:17 بتوقيت مكة المكرمة، وهو الأمرُ الذي يعني عدم وجود الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة ويؤكد عدم وجوب تحري رؤيته مساء هذا اليوم، لذلك ستُعلن المملكة العربية السعودية عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة ليكون بذلك يوم الأحد 11 / 07 / 2021 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ.

وبعد غروب شمس هذا اليوم؛ سيمكث الهلال فوق الأفق الغربي لمكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، يكون موقعه خلالها يسار المكان الذي غربت فيه الشمس مبتعدا عنه بمقدار درجة أفقية واحدة، ومرتفعا فوق الأفق بسبع درجات، وستَبلغ نسبة إضاءته 0,49 % من إضاءة القمر الكامل، بحسب رؤية.

وتابع البيان: لمن أراد تحري الهلال من ليبيا مساء يوم السبت؛ فإن الهلال سيمكث بين 39 إلى 43 دقيقة في مختلف المدن الليبية، سيكون موقعه يسار المكان الذي غربت فيه الشمس مبتعدا عنه بمقدار درجتين أفقيتين، ومرتفعا فوق الأفق بثمان درجات، وبنسبة إضاءة تبلغ 0,6% من إضاءة القمر الكامل.

واختتم البيان بالقول: الدعوة لتحري الهلال كانت يفترض أن تحدث يوم السبت الموافق لـ 29 ذي القعدة حسب رؤية الهلال وليس يوم الجمعة حسب إعلان المملكة السعودية، وأن أول أيام ﺷﻬﺮ ذي الحجة ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ سيكون يوم الأحد 11 – 07 – 2021 ليكون بذلك يوم الأثنين 19 – 07 – 2021 هو يوم عرفة ويوم الثلاثاء 20 -07 – 2021 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسنَنقل لكم تأكيد هذا الأمر من جهات الاختصاص مساء هذا اليوم.

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