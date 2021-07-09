غوقة: رئيس وزرائنا العتيد يذكرنا بالأمير الجاهلي عمرو بن هند

استنكر الدبلوماسي السابق عبد القادر غوقة تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن منح كل عميد بلدية صريرة دينارات دون أوراق رسمية.

غوقة، وفي تدوينة عبر “فيسبوك”، قال: “في يوم عيدنا الأسبوعي كنت أحاول أن أكتب طرفة كمعايدة لأصدقاء هذه الصفحة، وأحيانا لا أجد في أحداث وطننا إلا ما يثير الألم والأسى”.

واستدرك الدبلوماسي السابق: “لكن هذا الأسبوع تفضل علينا فخامة رئيس وزرائنا العتيد بطرفة لا تخطر على بال، لقد ذكرنا أطال الله عمره وهو على كرسي عرشه بين حاشيته، كما كان يجلس الأمير العظيم “عمرو بن هند” وقبيلته “ربيعة” أقوى وأغنى قبائل العرب، ويتعالى على جميع شيوخها فبيده المال والسلطة والقوة .. حتى وصل غروره إلى أن يسألهم “أتعلمون رجلا تأنف أمه أن تخدم أمي”.

وأضاف: “كان ذلك في زمن غابر، عندما كان الحاكم إذا مدحه شاعر بقصيدة تعجبه، أمر بأن (يحشوا فاه ذهبا) لأن الناس عبيد إحسانه، وهكذا فعل رئيس وزرائنا العتيد ..!! أعطوا كل بلدية (صرة) من الدنانير يفرحوا بها في عيد الأضحى المبارك، ولا لزوم للحبر والأوراق، فالمال مالنا، وليس هناك من يحاسب، ومجلس النواب والمجلس الأعلى وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية .. كلها .. (ألقاب مملكة في غير موضعها) .. .. وعمار يا ليبيا”.

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