بالكور: قد نلجأ لتخصيص 76.5 مليار دينار فقط إذا تم رفض مشروع الميزانية

قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم بالكور، إنهم سيعرضون مقترح الميزانية المقدم من الحكومة للتصويت في جلسة الإثنين المقبل، وفي حال رفضها سيتم اللجوء إلى مشروع قانون اللجنة المالية الذي ينص على ميزانية بحجم 76 مليارا و500 مليون دينار.

بالكور، في تصريح له الخميس، مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – رجح أن يحظى هذا المشروع بموافقة النواب، مشيرا إلى أن رفض الميزانية سببه تخصيص مبالغ كبيرة لبعض البنود ما قد يقافم من أزمة التضخم ويزيد من المعاناة الاقتصادية والمعيشية للمواطن، مطالبا في ذات الوقت بحسم الموضوع الفني المتعلق بميزانية وزارة الدفاع .