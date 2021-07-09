دغيم: لا انتخابات ولا مخصصات للمفوضية بدون ميزانية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أن هناك نصًا ومادة في الاتفاق السياسي تسمح للحكومة بتقديم ميزانيتها إلى المجلس الرئاسي ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاعتمادها، ولا تنتظر إقرارًا من البرلمان، خاصة مع تعنته الواضح.

دغيم وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “من المؤسف استمرار رئيس البرلمان في عرقلة الانتخابات عبر عرقلة اعتماد الميزانية برفضه طرح مشروع القانون على التصويت ليقول المجلس كلمته، وقد نبهت كثيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية تعارض المصالح التي تمنع المستشار عقيلة صالح من إدارة أي جلسة تتعلق بالسلطة الجديدة التي خسر أمامها في جنيف فبراير الماضي”.

وتابع: “يجب أن يكون رئيس الحكومة حازمًا وصارمًا في إنقاذ شعبه الذي يعاني من العبث واعتماد الميزانية من الرئاسي والمصرف، فلا انتخابات ولا مخصصات للمفوضية بدون ميزانية”، وفق تصريحاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية