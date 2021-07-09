القطراني وكوبيش يؤكدان دعمهما للاستحقاق الإنتخابي

التقى النائب الاول لرئيس الحكومة حسين القطراني، اليوم الجمعة، رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

القطراني، وكوبيش، بحثا، بحسب المكتب الإعلامي للقطراني، دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل ارساء السلام في ليبيا ودعم كل الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى المصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة”.

وبحث الجانبان أيضاً دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة اجهزتها مسؤوليتها المناطة لها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص .

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