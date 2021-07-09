كوبيتش: أعتزم مناقشة الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، عن عزمه مناقشة الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال كوبيتش في تصريح صحفي إن اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن، برئاسة فرنسا، سيلتئم في الخامس عشر من يوليو، لمناقشة ملف الانتخابات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها.

هذا وجدد كوبيتش تأكيده أن البعثة لن تدخر جهدا في المحاولة والعمل وتيسير الخطوات اللازمة لانعقاد الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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