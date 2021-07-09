وحيد الجبو: على مجلس النواب اعتماد الميزانية لإنهاء “حجج الحكومة”

حث الخبير الاقتصادي وحيد الجبو مجلس النواب على اعتماد ميزانية الحكومة لعام 2021 حتى لا يعطيها “فرصة للتحجج في عدم تحقيق مطالب المواطنين الخدمية لا سيما أزمة الكهرباء”.

وقال الجبو في مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على قناة الوسط «WTV»، مساء الخميس، إن الميزانية مال عام لا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه.

واقترح الخبير الاقتصادي على مجلس النواب استدعاء الحكومة للمثول أمامه ومحاسبتها كل شهرين، مشددا على دور الأجهزة الرقابية في ترشيد الإنفاق.

وأوضح الجبو أن “أي مبلغ يتم صرفه من مصرف ليبيا المركزي يكون بقانون من مجلس النواب، والميزانية يجب متابعتها عن طريق لجان المجلس نفسه والأجهزة الرقابية”.

ونبّه الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة لا تستطيع حل جميع المشاكل الضخمة والكبيرة مثل الكهرباء والصحة والبيئة والتضخم وارتفاع أسعار السلع لأنها مؤقتة، لكن بإمكانها إنجاز نسبة جيدة.

وأضاف: “ننتظر حكومة جديدة عقب الانتخابات يكون لديها الوقت لحل جميع الأزمات التي تؤرق المواطنين”.