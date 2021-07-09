سميو: الوضع الوبائي في البلاد مقلق بشكل كبير

ليبيا – أكد مدير دائرة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أسامة سميو أن الوضع الوبائي في البلاد مقلق بشكل كبير، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في البلاد إلى ألف وثلاثمائة خلال الأيام الأخيرة.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتموبل قطري، أرجع هذا الانتشار السريع إلى طبيعة الفيروس الذي قال إنه يحمل جميع مواصفات المتحور الهندي الجديد الذي وصل دول الجوار الفترة الماضية.

وأضاف مدير دائرة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بلغ أربعمائة وأربعة عشر ألف مواطن، وأن تلقي هذا اللقاح يحمي بشكل كبير من المتحور الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية