سليمان: البرلمان سيستعرض يوم الإثنين القادم الموازنة الحكومية وإصدار قانون آلية انتخاب الرئيس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد القادر سليمان إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين اختارتهم البعثة الأممية لإحداث توافقات سياسية بين أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى حل بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، ما قد يدفع البرلمان إلى إقرارها وفق الإعلان الدستوري، على اعتبار أنه اختصاص أصيل له.

سليمان وفي تصريح نقله موقع “اندبندنت عربية” أمس الخميس، أوضح أن مخرجات لجنتي مجلسي النواب والدولة الإستشاري لم تعرض على البرلمان للبت فيها، على الرغم من أن مجلس الدولة صوَّت بالموافقة عليها.

وكشف عن أن جلسة البرلمان الإثنين المقبل ستستعرض الموازنة الحكومية وإمكانية إصدار قانون بخصوص آلية انتخاب الرئيس.

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