القطراني وكوبيش يؤكدان دعم الجهود الرامية لإرساء السلام الشامل في ليبيا 

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء شهد مناقشة دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل إرساء السلام في ليبيا، ودعم كل الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة.

وتطرق اللقاء إلى دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية، فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.