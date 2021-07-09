روسيا: إخراج المرتزقة يقع على عاتق الليبيين ويجب أن يغادروا ليبيا بشكل متزامن

ليبيا – أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا تجري مفاوضات مع أي طرف بخصوص موضوع انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن موسكو لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، سواء مع تركيا أو مع دولة أخرى.

وأكد أن حل مشكلة انسحاب المرتزقة يقع على عاتق الليبيين انفسهم، مشددًا على أنه إذا تم إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن.

وأضاف: “مشكلة الوحدات الأجنبية في ليبيا حاضرة في اتصالاتنا الثنائية مع الشركاء الأجانب الذين نوضح لهم الموقف الروسي من هذه القضية”.

وأردف: “من المعروف جيدًا أن عملية إجلاء العناصر العسكرية الأجنبية يجب أن تكون متزامنة وتطال في نفس الوقت جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية الموجودة في البلاد، وإلا فإن ميزان القوى الحالي سيتعطل، وبفضل ذلك فإن البلد يسوده الهدوء منذ عام”.