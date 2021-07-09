الزناتي يشدد على ‏ضرورة ثبات صحة الشهادات الحكومية التي تؤكد خلو المسافرين من فيروس كورونا

ليبيا – قال وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر وبشكل تصاعدي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية.

الزناتي وفي فيديو مسجل نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد أضاف: “معاناة الليبيين أقل من غيرهم، رغم قلة الظروف المادية والمعنوية وقدرتنا على اكتشاف المرض والأبحاث العلمية المختلفة التي تساعد على مكافحة المرض”.

وتابع حديثه بالقول: “عدد الإصابات المؤكدة بكورونا أكبر من المتوقع ‏خلال الأسبوعين الماضيين، لكن الوفيات ما تزال قليلة وليست كبيرة والوضع ‏ليس مخيفًا، والمراكز المختلفة لديها قوة استعداد كبيرة لمواجهة ‏هذه الجائحة بشكل آخر”.

وكشف وزير الصحة عن لقاء جمعه مع نظيره التونسي؛ حيث تم الاتفاق على آلية ومقترحات من الجانب الليبي وسيتم طرحها على مجلس ‏الوزراء، من أجل العمل على التشديد الكبير للكشف عن المرض في المعبر الحدودي للمحافظة على القادمين والمغادرين للأراضي الليبية.

وشدد على ‏ضرورة تدقيق وثبات صحة الشهادات الحكومية التي تؤكد الخلو من فيروس كورونا للمسافرين.

مردفًا: “واقترحنا على وزير الصحة والوفد المرافق له إجراء إقفال جزئي للمعبر، والذي سيمنع ‏بموجبها كل من ليس له عمل مهم، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي من سيارات إسعاف ومرضى، وتقليل حجم العابرين بأن يكون كل سيارة بضائع عليها فقط ‏السائق والمساعد”.

وأشار إلى أنه لن يخرج من ليبيا أو يدخل إليها، إلا من يمر ‏بالاختبارات المهمة لدخول البلاد وإثبات خلوه من ‏كورونا، مؤكدًا أنه سيتم تطبيقها أيضًا على الحدود الليبية المصرية ‏أيضا الأيام القادمة.

الزناتي اختتم حديثه بالقول: “الإصابات بكورونا حاليًا رغم ارتفاعها، لكن لا تخيف والوفيات ليست كبيرة”، مطالبًا بأن يكون عدد الراغبين في الحصول على اللقاح أكبر للدخول لمرحلة الأمن والأمان.

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