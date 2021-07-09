الدوريات الأمنية بمديرية أمن سبها تباشر مهامها الضبطية

تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة من مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، باشرت الدوريات الأمنية التابعة للمديرية تنفيذ المهام المكلفة بها لبسط الأمن وضبط المطلوبين والمحافظة على النظام بالشارع العام، إلى جانب ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج ودون إجراءات قانونية.
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قناة ليبيا
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