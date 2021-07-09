بلدية طبرق تشكل لجنة لتوفير الأضاحي لمحدودي الدخل

شكل المجلس التسييري لبلدية طبرق لجنة تضم ممثلين عن عدد من الجمعيات الخيرية ومكتب صندوق الزكاة في البلدية من أجل العمل على توفير الأضاحي للأسر محدودة الدخل خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس التسييري للبلدية طبرق شكل لجنة مطلع الأسبوع الجاري برئاسة عضو المجلس منصور أمداوي وعضوية صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية وذلك من أجل جمع التبرعات من التجار وتوزيعها بشكل منظم على مستحقيها.

وأضاف فؤاد أن البلدية خصصت مكتب الزكاة الواقع وسط المدينة لجمع التبرعات ومخاطبة وسائل الإعلام المحلية المختلفة ببداية جمع التبرعات، من أجل توفير الأضاحي للأسر ذات الدخل المحدود.

وعقد رئيس اللجنة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق منصور إمداوي أمس الخميس، اجتماعا مع عدد من الجمعيات الخيرية ومكتب صندوق الزكاة في البلدية لبحث كيفية توفير الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا