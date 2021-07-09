علي أوحيدة: الدبيبة ينفذ خطة أوروبية قديمة لتجاوز الدولة الليبية بمفهومها السيادي

قال الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، إن ‏إعادة هيكلة السلطات المحلية لصالح البلديات (حادثة الصرة) التي ينفذها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، هي الخطة القديمة الجديدة للأوروبيين لتجاوز الدولة الليبية بمفهومها السيادي.

أضاف أوحيدة في تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة قائلًا: “جرت عدة محاولات في بروكسل لهذا الغرض وهي محاولات معروفة ومستمرة لوأد التمثيل النيابي الليبي” وفق قوله.

وغرد أوحيدة قائلًا: “‏يعكس السيد عبد الحميد ادبيبة واقع الحال الليبي بامانة.. مزيج من العبث الوجودي، ومزيج من التطاول على الثوابت وثقة عالية في ضعف الخصم إلى درجة الغرور” وفق تعبيره.