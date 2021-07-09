جبريل: عدد الحالات المصابة بالفيروس تزداد بنسبة 5 % يوميا

أفاد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، طارق جبريل، بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس تزداد بنسبة خمسة بالمئة يوميا، واستمرت بشكل ثابت لمدة أسبوع، عدا عن نسبة انتشار الفيروس التي وصلت إلى اثنين بالمئة، ما يدعو للقلق وأخذ الأمر بعين الاعتبار.
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قناة ليبيا
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