المنفي: التدقيق الدولي للحسابات المصرفية قد ينهي الانقسام المؤسسي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن تسليم المصرف المركزي المراجعات والتدقيقات المالية لكافة حساباته للجنة الدولية المكلفة بمراجعة الحسابات، خطوة تعتبر تاريخية ومن الممكن أن تنهي الانقسام المصرفي.
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قناة ليبيا
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