القويري: الانتخابات ليست منحة أو صدقة بل حق خاضع لإرادة الليبيين

قال وزير الإعلام والثقافة الأسبق، عمر القويري، إن “‏الانتخابات ليست صدقة أو منحة تهبونها للشعب الليبي، إنها ليست سلعة تتاجرون بها، ليست وسيلة تفصلونها على مقاسكم تصلون بها لمفاصل الحكم وقمع الشعب، إنها حق من حقوقه وواجب على كل مواطن المشاركة فيها والاختيار بناء على قناعة الكفاءة والوطنية وليس التبعية القبلية أو الحزبية”.

القويري، وفي تغريدة على موقع تويتر، أضاف قائلًا: “‏من في مجلس النواب والدولة لن يسلم، إلا إذا كانت نتيجة الصندوق في صالحه ويحتكر عبر ميلشياته صوت الشعب الليبي صاحب الحق والشرعية في اختيار من يحكمه حتى وان لم يعجبكم الخيار، رغم أنوفكم سوف ترضخون لإرادة الشعب وستزحف الجموع لاسقاط أفكار الفساد ومنبعه نواب و الدولة وستداسون بالأقدام”، وفق قوله.

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