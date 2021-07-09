مصدر حقوقي: طرف خارجي يعمل على تصفية ” عبدالله السنوسي” داخل محبسه

كشف مصدر حقوقي عن تعرض اللواء عبد الله السنوسي أحد قيادات النظام السابق، إلى عملية قتل بطيء من خلال منع الدواء عنه في محبسه بطرابلس
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لـ«الساعة 24»، إن الحالة الصحية للسنوسي ازدادت سوءا بعدما رفضت الأجهزة المسؤولة الاستجابة للنداءات الإنسانية بتوفير العلاج اللازم و الأدوية له
وأوضح المصدر أن السنوسي أصبح منعزلا عن العالم الخارجي بشكل تام بعد قطع عنه الاتصالات أو الزيارات، مؤكدا أن حياته باتت مهددة للغاية إذا لم يتم إسعافه.
واتهم المصدر طرفا خارجيا، “لم يسمه”، بمحاولة تصفية السنوسي داخل محبسه من خلال عزله وإخضاعه لوضع صحي متدهور.
وكان عبدالله السنوسي منذ أن جيء به من موريتانيا عام 2012 قد تعرض إلى التعذيب على يد خالد الشريف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عندما كان مشرفا على سجن الهضبة، حيث كان يعتقل السنوسي وآخرين من قيادات النظام السابق.
وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس بإسقاط تهمة القتل والتعذيب عن “السنوسي” في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة، إلا أن القرار لم يحظ برضا مليشيا “الردع”، فاقتحمت سجناً تابعاً لـ“كتيبة ثوار طرابلس” بعد اشتباكات عنيفة، انتهت بسيطرة “الردع” واقتياد عدد من السجناء إلى سجن الردع ومن بينهم اللواء عبدالله السنوسي.
أضف تعليقـك