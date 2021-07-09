مصدر حقوقي: طرف خارجي يعمل على تصفية ” عبدالله السنوسي” داخل محبسه

كشف مصدر حقوقي عن تعرض اللواء عبد الله السنوسي أحد قيادات النظام السابق، إلى عملية قتل بطيء من خلال منع الدواء عنه في محبسه بطرابلس

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لـ«الساعة 24»، إن الحالة الصحية للسنوسي ازدادت سوءا بعدما رفضت الأجهزة المسؤولة الاستجابة للنداءات الإنسانية بتوفير العلاج اللازم و الأدوية له

وأوضح المصدر أن السنوسي أصبح منعزلا عن العالم الخارجي بشكل تام بعد قطع عنه الاتصالات أو الزيارات، مؤكدا أن حياته باتت مهددة للغاية إذا لم يتم إسعافه.

واتهم المصدر طرفا خارجيا، “لم يسمه”، بمحاولة تصفية السنوسي داخل محبسه من خلال عزله وإخضاعه لوضع صحي متدهور.

وكان عبدالله السنوسي منذ أن جيء به من موريتانيا عام 2012 قد تعرض إلى التعذيب على يد خالد الشريف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عندما كان مشرفا على سجن الهضبة، حيث كان يعتقل السنوسي وآخرين من قيادات النظام السابق.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس بإسقاط تهمة القتل والتعذيب عن “السنوسي” في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة، إلا أن القرار لم يحظ برضا مليشيا “الردع”، فاقتحمت سجناً تابعاً لـ“كتيبة ثوار طرابلس” بعد اشتباكات عنيفة، انتهت بسيطرة “الردع” واقتياد عدد من السجناء إلى سجن الردع ومن بينهم اللواء عبدالله السنوسي.