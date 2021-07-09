غلق الحدود والوضع الصحي في تونسي محور اتصال بين سعيّد والدبيبة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لبحث واقع علاقات التعاون بين تونس وليبيا والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن الدبيبة أكد “أن قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحّية وسيكون لفترة قصيرة، مضيفا بأن التنسيق قائم في الغرض بين وزيري الصحة في البلدين”.

وأضاف الدبيبة “أن ليبيا لن تدخّر جهدا للوقوف إلى جانب (تونس) لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحّية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي”.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أثنى “على الموقف الأخوي النبيل للحكومة الليبية الذي يعكس عمق الروابط المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشتركا فيه من قيم التآزر والتضامن”.