حمودة: إغلاق المنافذ مع تونس بعد تفاقم الحالة الوبائية بها

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد احمودة، إن مجلس رئاسة الوزراء قرر إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع كامل، نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في تونس، وزيادة الإصابات بالمتحور الهندي دلتا، مضيفا في كلمة له أمس أن ليبيا ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين بالأراضي التونسية جراء هذا القرار.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
القطراني وكوبيش يبحثان إرساء السلام في ليبيا
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
غلق الحدود والوضع الصحي في تونسي محور اتصال بين سعيّد والدبيبة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أوحيدة: الدبيبة ينفذ خطة أوروبية قديمة لتجاوز الدولة الليبية بمفهومها السيادي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
ميليشيا النواصي تتجه للسيطرة على قناة الشبابية بفرض مدير موالي لها وتهدد العاملين
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك