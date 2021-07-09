حمودة: إغلاق المنافذ مع تونس بعد تفاقم الحالة الوبائية بها

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد احمودة، إن مجلس رئاسة الوزراء قرر إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع كامل، نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في تونس، وزيادة الإصابات بالمتحور الهندي دلتا، مضيفا في كلمة له أمس أن ليبيا ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين بالأراضي التونسية جراء هذا القرار.

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