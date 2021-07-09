فيروز النعاس: ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية بدعم المرأة الليبية

قالت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، إن الاتحاد النسائي الليبي العام حلم راود المرأة الليبية منذ سنوات طويلة، أخيرا اصبح واقعا بفضل جد ومثابرة نخبة من السيدات الليبيات رغم الانقسامات والتجاذبات السياسية في ليبيا أثبتت المرأة الليبية أنها قادرة على تجاوز كل العقبات في سبيل بناء الوطن وترسيخ الأمل بأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية.

أضافت فيروز النعاس، على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًة: “تحية تقدير وإكبار لكل من ناضلن حتى تحقق الحلم، لقد قمتن بعمل جبار.. تحية لكل المرشحات على تقدمن لرئاسة الاتحاد في هذه المرحلة تحية لقائمة السرايا التي فازت برئاسة الاتحاد النسائي الليبي العام برئاسة د. فتحية البخبخي والسيدة نانا الكوافي والسيدة سمر عبد المالك نتمنى لكنّ كل التوفيق ولكنّ منا كل الدعم والمساندة.. تحية خاصة للجنة التأسيسية جهود جبارة تكللت بالنجاح نتيجة الصبر والمثابرة والإيمان بالهدف”.