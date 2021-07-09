موقع إستخباراتي: الحداد في روسيا 5 أيام لبحث عدة ملفات

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي أن رئيس الأركان العامة محمد الحداد سيتوجه إلى موسكو يوم السبت 10 يوليو في زيارة تستغرق 5 أيام.

وأضاف الموقع الفرنسي أن من المتوقع أن يستقبل الحداد وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” ونائبه “الكسندر فومين”، مشيرا إلى أن إعادة توحيد القوات المسلحة في ليبيا ومسألة قيادتها تعد من أصعب النقاط في المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وأشار “أفريكا أنتليجنس” إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من وصول رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية “سعيد شنقريحة” إلى روسيا، حيث تم خلالها بحث الملف الليبي وغيرها من الملفات الأخرى ذات العلاقة.

وقال الموقع إنه من المقرر أيضا عقد اجتماع وزاري مخصص للوضع في ليبيا في مجلس الأمن في 15 يوليو الجاري، حيث يترأس الجلسة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بحضور رئيس البعثة الأممية يان كوبيش.