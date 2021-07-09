ليبيا الان

كوبيش يبحث مع القطراني مستجدات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش محادثات مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، ضمن الجهود الرامية لإرساء السلام في ليبيا.

وناقش اللقاء، دور الحكومة في ترجمة التطلعات الليبية من أجل إرساء السلام في البلاد، ودعم كل الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى مصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة بالاضافة الى دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك