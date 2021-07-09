كوبيش يبحث مع القطراني مستجدات الوضع في ليبيا

أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش محادثات مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، ضمن الجهود الرامية لإرساء السلام في ليبيا.

وناقش اللقاء، دور الحكومة في ترجمة التطلعات الليبية من أجل إرساء السلام في البلاد، ودعم كل الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى مصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة بالاضافة الى دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.

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