الدبيبة يؤكد لـ “سعيّد” وقوف ليبيا مع تونس لمواجهة كورونا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا لن تدخّر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحّية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي.

ويأتي تأكيد الدبيبة، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، تطرقت إلى واقع علاقات التعاون بين تونس وليبيا والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين.

وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحّية وسيكون لفترة قصيرة، مضيفا بأن التنسيق قائم في الغرض بين وزيري الصحة في البلدين.

ومن جهته، أثنى رئيس الجمهورية التونسية، على الموقف الأخوي للحكومة الليبية الذي يعكس عمق الروابط المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشتركا فيه من قيم التآزر والتضامن.

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