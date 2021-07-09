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الدبيبة لـ«قيس سعيد»: ليبيا ستزود تونس بمعدات صحية لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، أكد خلاله دعم ليبيا ووقوفها إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كورونا، موضحا أن إجراء غلق الحدود بين البلدين سيكون لفترة قصيرة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن المحادثة الهاتفية بين الدبيبة والرئيس قيس سعيد ليبيا تطرّقت إلى واقع علاقات التعاون بين تونس وليبيا، والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين.

وأضافت الرئاسة التونسية أن الدبيبة «أفاد بأن قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحّية وسيكون لفترة قصيرة، مضيفا بأن التنسيق قائم في الغرض بين وزيري الصحة في البلدين».

كما أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «أن ليبيا لن تدخّر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحّية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي» وفق الرئاسة التونسية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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