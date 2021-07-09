الحزب المدني الديمقراطي يؤكد أهمية توحيد مصرف ليبيا

أكد الحزب المدني الديمقراطي أهمية توحيد مصرف ليبيا المركزي في كل من بنغازي وطرابلس.

وطالب الحزب عبر بيان بنشر التقرير الدولي بشأن مراجعة وتدقيق حسابات مصرف ليبيا المركزي ليتمكن الليبيون جميعا من الاطلاع عليه ومعرفة الحقائق والاختلالات التى تضمنها، إضافة الى إحالته للجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ القانون ومحاسبة العابثين.

وحمل الحزب السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤولية استمرار تداعيات النتائج التى توصل إليها التقرير بعدم اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف المسؤولين، أو إجراء الإصلاحات السياسات النقدية اللازمة.

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