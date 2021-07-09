شباب ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني ببنغازي يطالبون بتنظيم الانتخابات في 24 من ديسمبر

خرجت تظاهرات اليوم الجمعة امام فندق “تيبستي” مطالبة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر القادم وفق خارطة الطريق وعدم تأجيلها.

وشارك في التظاهرة نشطاء وشباب ومؤسسات المجتمع المدني من مدينة بنغازي رافعين عدد من شعارات التي تطالب بعدم تأجيل الانتخابات، وأن الشعب من يقرر مصيره ونعم لبناء دولة المؤسسات.

وأكد المتظاهرين أن هذه الجمعة بمثابة شرارة لاستمرار المظاهرات كل يوم جمعة ، مطالبين بخروج جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد .

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