السائح: من الصعب فنيًا إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات في 24 ديسمبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إنه من الصعب فنيًا إجراء الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأضاف السائح خلال لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري سيعرض لاحقًا، أن ما يمنع الاستفتاء على الدستور هو الخلاف بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، مشيرًا إلى أنه لم تصلهم حتى الآن التشريعات الانتخابية اللازمة لغياب القاعدة المستمدة منها.

وبيّن رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنهم اقترحوا رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى 240 مقعدًا، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا، وفق تعبيره.