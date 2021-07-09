تونس تعلن الوضع الوبائي “كارثي” وليبيا تغلق الحدود .

ارتفع العدد الإجمالي للحالات في تونس إلى حوالي 473 ألفًا ، مع تسجيل قرابة 16 ألف حالة وفاة ،

طرابلس – أعلن متحدث باسم حكومة الوحدة الليبية الجديدة ، الخميس ، إغلاق حدودها مع تونس لمدة أسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المجاورة.

جاء قرار ليبيا بعد أن وصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة ، نصاف بن عليا ، يوم الخميس ، تأثير الفيروس على البلاد بأنه “كارثي” مقارنة الوضع بـ “غرق القارب”.

وقالت إن النظام الصحي في تونس “انهار” تحت وطأة جائحة COVID-19 ، مما يزيد من حالة الكآبة والذعر في البلاد.

أطلق العديد من التونسيين في الداخل والخارج حملة “أنقذوا تونس” على وسائل التواصل الاجتماعي بينما حشدت مجموعات المجتمع المدني لمساعدة الكوادر الطبية على التعامل مع الوضع في الاعتبار “فشل” السلطات في التعامل مع الوضع.

قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون “طوارئ صحية” يسمح باتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان الامتثال العام للتدابير الوقائية وتعبئة الموارد.

بعد نجاح احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي ، واجهت تونس تصاعدًا في الإصابات وعدم الاستقرار السياسي مما أعاق الإدارة الجيدة للأزمة. وفرضت إغلاقًا في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي ، لكنها رفضت الإغلاق الوطني الكامل بسبب أزمتها الاقتصادية.

ارتفع العدد الإجمالي للحالات في تونس إلى حوالي 473000 ، مع تسجيل ما يقرب من 16000 حالة وفاة ، وهي واحدة من أعلى حصيلة وفيات للفرد في العالم.

وسجلت تونس الثلاثاء وحده 9823 حالة إصابة و 134 حالة وفاة في أسوأ حصيلة يومية بسبب الفيروس.

شهدت المستشفيات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تدفقًا كبيرًا للمرضى خلال الأسبوعين الماضيين.

قال بن عليا في مقابلة مع محطة إذاعية محلية: “الوضع الصحي الحالي كارثي”.

لقد ارتفع عدد الحالات بشكل كبير. لسوء الحظ ، انهار النظام الصحي.

قال بن عليا إن المستشفيات مكتظة ومن الصعب العثور على أسرة متوفرة وإمدادات الأكسجين.

وأضافت أن “الوضع الصحي سيزداد سوءًا إذا لم تتضافر الجهود”.

تُركت بعض جثث ضحايا كوفيد في غرف بجوار مرضى آخرين لمدة تصل إلى 24 ساعة ، لأنه لم يكن هناك عدد كافٍ من الموظفين لتنظيم نقلهم إلى مستودعات الجثث المنهكة.

وقالت صفحة وزارة الصحة على فيسبوك إن المستشفيات الميدانية الخاصة التي تم إنشاؤها في الأشهر الأخيرة لم تعد كافية.

منذ 20 يونيو ، فرضت السلطات إغلاقًا تامًا على ست مناطق في جميع أنحاء تونس ، بما في ذلك القيروان ، مع تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فرضت العاصمة تونس إغلاقًا جزئيًا منذ الأسبوع الماضي ، مع إغلاق نهاية الأسبوع اعتبارًا من 10 يوليو لمنع الازدحام على الشواطئ.

ومددت السلطات ، الخميس ، تلك الإجراءات حتى نهاية الشهر ، ومنعت السفر بين المناطق.

في جميع أنحاء تونس ، تلقى خمسة بالمائة فقط من السكان (حوالي 600000) جرعتين كاملتين من اللقاح.

لا تزال اللقاحات المتوفرة حاليًا غير كافية وهناك مشاكل في تسجيل الجمهور لللكع عبر منصة التطعيم الإلكترونية.

– قرار ليبي –

جاء قرار ليبيا كخطوة احترازية لما وصفته الحكومة بـ “تدهور الوضع وانهيار النظام الصحي” ، فضلاً عن تزايد عدد حالات الإصابة بدلتا فيروس كورونا في تونس.

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن إغلاق كل من الحدود البرية والمطار مع تونس سيبدأ منتصف ليل الخميس.

قال حمودة أيضًا إن الجامعات والمدارس علقت الدراسة لمدة أسبوعين تقريبًا للسبب نفسه.

وقال حمودة إن “الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس ستعتني برعاياها العالقين في الأراضي التونسية نتيجة هذا القرار إلى أن يتم تسهيل عودتهم إلى البلاد”.

يسافر العديد من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج الطبي ، لكن العدد ارتفع مع انزلاق الدولة الغنية بالنفط إلى الفوضى بعد سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

وسجلت ليبيا 160،095 حالة إصابة و 3،227 حالة وفاة. قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد إن 413883 من سكانها البالغ عددهم حوالي 6.5 مليون شخص قد تم تطعيمهم.

Thearabweekly 9.7.2021

آخر تحديث لإصابات COVID-19 في ليبيا .

حلل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الخميس 8 يوليو ، 5050 عينة دم. وأكد المركز أن 3340 عينة جاءت سلبية بالنسبة لـ COVID-19 وأن 1710 عينة جاءت إيجابية. النسبة (٪ 33.8).

وأكد المركز شفاء 280 مريضا من المرض مع 5 وفيات.

كما أصدرت آخر تحديث لإصابات فيروس كورونا في الدولة على النحو التالي:

الوفيات: 3232

الاسترداد: 180484

العزلة: 17520

مجموع الإصابات: 201236

إجمالي عدد الملقحين ضد فيروس كورونا: 422269

en.libyan-cna.net 9.7.2021

ليبيا: الخطوط التونسية تعلق رحلاتها الجوية إلى ليبيا .

تونس / تونس – أعلنت شركة الطيران الوطنية التونسية ، الخميس ، تعليق جميع رحلاتها من وإلى ليبيا حتى إشعار آخر

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إغلاق الحدود لمدة أسبوع واحد الذي أعلنته السلطات الليبية بشأن زيادة حالات متغير دلتا COVID-19.

Allafrica 9.7.2021

براونشتاين حياة سوف يضغط في الولايات المتحدة لوزير الداخلية الليبي السابق .

(رويترز) – أظهرت سجلات وزارة العدل الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرًا أن براونشتاين حياة فاربر شريك سجل في الولايات المتحدة للدفاع عن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا بشأن جهود مكافحة الفساد في الصناعة المالية والترويج لانتخابات نزيهة.

أبلغت شركة المحاماة التي أسستها دنفر بولاية كولورادو في 2 يوليو عن عملها لصالح باشاغا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي (FARA) ، والذي يتطلب الكشف عن بعض الأمور للعملاء الأجانب خارج نطاق التقاضي التقليدي القائم على المحاكم.

تم الإبلاغ عن باشاغا على نطاق واسع كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

وقال عقد براونشتاين هيات الشهري الذي تبلغ قيمته 50 ألف دولار إن الشركة “ستساعد في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا” وستدعم جهود مكافحة الفساد هناك. وقالت الشركة إنها تخطط للتواصل مع مسؤولي الحكومة الأمريكية ، لكن العقد لم يحدد نطاق هذا العمل.

ولم يرد مارك لامبكين ، العضو المنتدب لشركة Brownstein Hyatt في واشنطن ، برسالة تطلب تعليقًا يوم الخميس.

تم تسمية مديري سياسات Brownstein Hyatt ومقرها واشنطن إد رويس ودوغ ماجواير وسامانثا كارل يودر في التسجيل كمشرفين على مناصرة الشركة لباشاغا. رويس عضو كونغرس جمهوري سابق عن ولاية كاليفورنيا.

وفقًا لسجلات FARA ، كان التعامل مع شركة محاماة أمريكية هو الأول من نوعه بالنسبة إلى باشاغا.

في فبراير ، قال باشاغا ، وزير الداخلية آنذاك ، لرويترز إنه واجه محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس. وخسر باشاغا في وقت سابق محاولته لشغل منصب رئيس وزراء حكومة الوحدة في ليبيا.

وقالت وثائق تسجيل الشركة إن باشاغا “مواطن أجنبي لا يخضع لإشراف أو دعم أو توجيه أو سيطرة حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي”.

ومن بين عملاء Brownstein Hyatt الآخرين المسجلين بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) ، الهيئة البحرية في ليبيريا ؛ سفارة الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية في واشنطن. وزارة الخارجية المصرية ؛ وشركة Fujian Jinhua Integrated Circuit Co.Ltd.

سجلت شركة المحاماة ما يقرب من 4 ملايين دولار في الإيرادات في عامي 2019 و 2020 من الدعوة للعملاء المسجلين بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز السياسة المستجيبة غير الربحي. تحتل الشركة بانتظام أو بالقرب من أعلى الإيرادات الفصلية للضغط من عملاء الولايات المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية