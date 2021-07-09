اليوم الجمعة..النقل الجوي تعلن إقفال الأجواء مع تونس

أخبارليبيا24

أكدت إدارة النقل الجوي التابعة لمصلحة الطيران المدني اليوم الجمعة أن الأجواء ستقفل اعتبارا من تاريخ اليوم 09 يوليو على تمام الساعة 23:59، مشددة على ضرورة التقيد والالتزام.

وشددت الإدارة في خطاب موجه إلى مصلحة المطارات، وشركات الطيران الوطنية على أنه لا يسمح لأي مسافر بالصعود على متن أية طائرة متجهة إلى تونس إلا من حاملي الجنسية التونسية العائدين والجنسيات الأجنبية فقط.

وطالبت الإدارة بموافاة إدارة النقل الجوي بشكل عاجل بطلبات الرحلات العارضة المشغلة بتاريخ اليوم لغرض العودة بالمواطنين الليبيين العالقين في تونس.

ودعت إدارة النقل الجوي ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي على ألا يتجاوز إجراء مسحة PCR مدة 48 ساعة من تاريخ السفر مع ضرورة وجود الباركود QR.

وكانت حكومة الوحدة، قررت أمس الخميس، إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع دولة تونس وذلك نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا فيها.

وقال، الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء أقر غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع تونس ابتداءً من منتصف ليل الخميس-الجمعة نظرًا لزيادة الإصابات وانهيار المنظومة الصحية في البلاد، وذلك لمدة أسبوع كامل.

وأكد حمودة، أن الدولة الليبية ستتكفل برعاية الليبيين العالقين في تونس من جراء هذا القرار من خلال القنصلية في تونس.

وتواصل تونس تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، تسجيل 8315 إصابة جديدة و126 حالة وفاة.