سلطان الباروني: فصائل سياسية تفعل المستحيل لضرب المسار السياسي في ليبيا

قال المحلل السياسي سلطان الباروني، إن هناك فصائل سياسية ستفعل المستحيل لضرب المسار السياسي في ليبيا.

وأضاف الباروني خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا المخطط بهذا الشكل يؤكد أن ما يحاك في عقولهم أمر مفزع.

وأوضح الباروني أن قراءة القوات المسلحة العربرة الليبية للسيناريو بهذه الدقة وإفشال مخططهم، يؤكد أن الجيش الليبي ذو عقلية عسكرية تستطيع حماية البلاد.

وأشار الباروني إلى أن هذه الأفعال لن تكون الأخيرة وأن الفصائل المعرقلة للانتخابات، خاصة جماعات الإسلام السياسي التي فقدت شعبيتها تماما في ليبيا، والتي ستزيد من ألاعيبها لمنع الوصول إلى انتخابات في ديسمبر المقبل.