القطراني يبحث مع كوبيش دعم فتح حوار مجتمعي للوصول إلى المصالحة

ناقش النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى المصالحة الوطنية، تضمن عودة الاستقرار.

كما تناول الطرفان دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل ارساء السلام، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

ثم تطرقا إلى سبل دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.

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