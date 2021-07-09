يوم توعوي لمحاكاة الانتخابات لنشر التوعية الانتخابية في سبها

نظم مكتب المفوضية العليا للانتخابات يوما توعويا لمحاكاة الانتخابات لطلبة مدرسة القدس للتعليم الأساسي، بهدف نشر التوعية الانتخابية، وتعريفهم بأهمية مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، كونهم تجاوزوا سن الثامنة عشرة.

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