ازدياد حركة التسوق بوادي عتبة مع قرب عيد الأضحى

ازدادت حركة المواطنين على سوق الخميس في بلدية وادي عتبة، رغم الأوضاع المادية المتدنية التي يعاني منها الشعب الليبي في عموم البلاد.

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