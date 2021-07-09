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ازدياد حركة التسوق بوادي عتبة مع قرب عيد الأضحى

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ازدادت حركة المواطنين على سوق الخميس في بلدية وادي عتبة، رغم الأوضاع المادية المتدنية التي يعاني منها الشعب الليبي في عموم البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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