إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورقًا تابعًا لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ (31) مهاجرًا من عدة جنسيات.

‏وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أمس الخميس كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشار الناطق إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأوضح الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.