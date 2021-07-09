إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورقًا تابعًا لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ (31) مهاجرًا من عدة جنسيات.
وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أمس الخميس كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأشار الناطق إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأوضح الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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