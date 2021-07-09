السائح: من الصعب الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إنه من الصعب فنيًا إجراء الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

السائح أضاف ، في تصريحات متلفزة، أن ما يمنع الاستفتاء على الدستور هو الخلاف بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، لافتا إلى أنه لم تصلهم حتى الآن التشريعات الانتخابية اللازمة لغياب القاعدة المستمدة منها.

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إلى أنهم اقترحوا رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى 240 مقعدًا، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا، وفق تعبيره.