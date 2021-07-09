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السائح: من الصعب الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إنه من الصعب فنيًا إجراء الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

السائح أضاف ، في تصريحات متلفزة، أن ما يمنع الاستفتاء على الدستور هو الخلاف بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، لافتا إلى أنه لم تصلهم حتى الآن التشريعات الانتخابية اللازمة لغياب القاعدة المستمدة منها.

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إلى أنهم اقترحوا رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى 240 مقعدًا، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا، وفق تعبيره.

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  • انت دورك تطبيق ما يحيله لك مجلس النواب من قوانين لنتخابية ولا شأن لك باى خزعبلات لحريم السلطان لتعطيل الانتخابات وتمديد حكومة الدبية حتى يستطيع عمه الدبيبة الكبيرة من اختلاس مليارات جديدة لضمها للخمس مليارات جنيه استرلينى التى اختلسها من قبل ويوزع منها الدبيبة رشى على البلديات لشراء الزمم الخربانة !
    عموما مجلس النواب هو من يصدر القوانين الانتخابية ويحولها لك قبل الموعد المطلوب

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