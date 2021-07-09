منذر آل الشيخ: أحرار ليبيا يرفضون تواجد مرتزقة أردوغان

شدد المدون السعودي منذر آل الشيخ على رفض أحرار ليبيا التواجد التركي على أراضيهم، متوقعا مغادرة مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم إنه: “واهم إن ظن أردوغان أن هناك ليبي حر أو شريف سيقبل رفع علم تركيا على أرضه”.

وأردف: “فإن خدعه موقف بعض الأذلاء عليه مراجعة نفسه، هذه المرة حُرق فيها علم تركيا فقط ولا أحد يعلم مالذي سيحدث مستقبلًا”، مشيرا إلى أنه: “من الحكمة مغادرته مع مرتزقته أرض ليبيا قبل أن تتسع الأمور”، مختتما بهاشتاج: “معركة الوعي مستمرة”.