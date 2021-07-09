النعاس: ليبيا لن تكون دولة مدنية ديمقراطية إلا بمشاركة الليبيات

النعاس: المرأة الليبية أثبتت أنها قادرة على تجاوز كل العقبات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت الأمين العام لما يعرف بـحزب الجبهة الوطنية، والناطقة باسم ما يطلق عليه “ثوار فبراير”، فيروز النعاس، إن الاتحاد النسائي الليبي العام حلم راود المرأة الليبية منذ سنوات طويلة، حتى أصبح أخيرا واقعا بفضل جد ومثابرة نخبة من السيدات الليبيات رغم الانقسامات والتجاذبات السياسية في ليبيا.

الأمين العام لما يعرف بـحزب الجبهة الوطنية أضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن المرأة الليبية أثبتت أنها قادرة على تجاوز كل العقبات في سبيل بناء الوطن وترسيخ الأمل بأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية.

وتابعت “تحية تقدير وإكبار لكل من ناضلن حتى تحقق الحلم، لقد قمتن بعمل جبار، تحية لكل المرشحات على تقدمن لرئاسة الاتحاد في هذه المرحلة تحية لقائمة السرايا التي فازت برئاسة الاتحاد النسائي الليبي العام برئاسة الدكتورة فتحية البخبخي، ونانا الكوافي، وسمر عبد المالك، نتمنى لكن كل التوفيق ولكن منا كل الدعم والمساندة”.

واستطردت” تحية خاصة للجنة التأسيسية جهود جبارة تكللت بالنجاح نتيجة الصبر والمثابرة والإيمان بالهدف”.

يشار إلى أن النعاس، أعلنت في وقتًا سابق سعيها لتشكيل كيان موحد من الأحزاب السياسية ليكون “صفًا خلفيًا لمليشيات قوات بركان الغضب، وحكومة الوفاق” .

وقالت الناطقة باسم ما يطلق عليه “ثوار فبراير” سعينا لتكوين مجموعة من الأحزاب معًا لتقوية الجبهة السياسية، وذلك لما رأيناه من تباطؤ شديد جدًا من الجبهة السياسية، وعقدنا بالفعل مجموعة من الاجتماعات مع مدير عام السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي” .

وأشارت إلى أن “هذا المشروع قائم لدعم المجلس الرئاسي المنتهي ولايته ودعم مليشيات بركان الغضب في مواجهة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والعمل أيضًا على كيفية ما سيكون عليه وضع القوات المساندة (المليشيات) لقوات حكومة الوفاق فيما بعد”، حسب كلامها.