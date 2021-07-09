المنفي لـ«قيس سعيد»: نؤازركم شعباً وحكومةً في ظروفكم الصحية الاستثنائية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي “قيس سعيد”، عبر فيه عن كامل الدعم والمؤازرة للشقيقة تونس شعباً وحكومةً، خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها هذه الأيام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد المنفي، أن الشعب التونسي قادر بإذن الله على تجاوز هذه المحنة بثبات، معبراً عن وقوف ليبيا جنباً إلى جنب مع الشعب التونسي الشقيق في محنته.

ومن جانبه أثنى الرئيس التونسي، على الموقف الليبي الداعم لتونس، موكداً عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.