وزير النفط يبدأ جولة لتفقد الحقول والموانئ النفطية شرق البلاد غدا

يجري وزير النفط والغاز محمد عون، جولة لتفقد الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد، تبدأ غدا السبت، للإطلاع على أوضاع العاملين والشركات العاملة في القطاع النفطي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الزيارة الثانية لعون، الذي سيجتمع مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير القطاع النفطي، بالإضافة إلى اجتماع سيضم إدارات الحقول النفطية للوقوف على الأساليب الحديثة التي من الممكن أن تسخدمها في عملها.

وأوضح المكتب أن الزيارة ستستهدف أيضا الوقو على المرافق التي تحتاج إلى تطوير وتحسين المشاريع، مشيرا أن الوزير سيتأكد من أن العمليات النفطية تسير وفق متطلبات الحفاظ على البيئة، وتحقيق معايير السلامة للأفراد والمنشآت، حيث ستشمل زيارته ميناء البريقة وحقول الحطيبة والساحل وزلطن وغيرها.

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