أقوى جوازات السفر في العالم، أين يقع الجواز الليبي ؟

كشف مؤشر Passport Index عن أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر للربع الثالث للعام الجاري 2021.

ويبقى جواز السفر الياباني هو الأقوى في العالم، حيث يمكن لحامله أن يتنقل بين 193 دولة دون تأشيرة، كما استقرت سنغافورة في المركز الثاني ويمكن لحامل جواز السفر السنغافوري الدخول إلى 192 دولة دون تأشيرة.

ويصنّف المؤشر جواز السفر لأي دولة وفقاً لأربعة عناصر أساسية هي عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة، تواجد الدولة كعضو في اتحاد إقليمي أو عالمي، الفترة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بها في البلاد التي يزورها والرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.

ويقول التقرير: بينما كانت هيمنة جوازات السفر الأوروبية في المراكز العشرة الأولى أمرًا مفروغًا منه لمعظم تاريخ المؤشر البالغ 16 عامًا، فإن تفوق ثلاث دول آسيوية – اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية – أصبح أمرًا طبيعيًا جديدًا.

ويحتل جواز السفر الليبي المركز 107 بالتساوي مع كوسوفو، حيث يسمح لهما بالسفر إلى 40 دولة بدون تأشيرة.

وفي آخر تصنيف كان جواز السفر الليبي يحتل المركز 104 ويمكن لحامله السفر إلى 38 دولة فقط.

وعلى مستوى العرب واصل جواز السفر الإماراتي التربع على الصدارة حيث يحتل المركز 16 على مستوى العالم ويمكن لحامله السفر إلى 175 دولة، بينما في التصنيف السابق كان يمكن لحامله السفر إلى 173 بدون تأشيرة.

وحل جواز السفر القطري في المركز الثاني عربيًا متفوقًا على الكويتي هذه المرة، ثم البحريني والعماني والسعودي ثم التونسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية