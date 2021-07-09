المنفي لـ”سعيّد”: ليبيا مستعدة لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه لمواجهة كورونا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفّي، استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد قرار غلق الحدود مع تونس بسبب تفاقم الوضع الوبائي.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال مكالمة هاتفية مع المنفي، أن هذا الموقف ليس بالغريب على الشعب الليبي وهو يترجم العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أنه سيكون هناك تنسيق مع الجانب الليبي، لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع، بعد تراجع الموجة الوبائية التي تجتاح تونس.

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