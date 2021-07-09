ليبيا الان

المنفي لـ”سعيّد”: ليبيا مستعدة لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 59 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفّي، استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد قرار غلق الحدود مع تونس بسبب تفاقم الوضع الوبائي.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال مكالمة هاتفية مع المنفي، أن هذا الموقف ليس بالغريب على الشعب الليبي وهو يترجم العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أنه سيكون هناك تنسيق مع الجانب الليبي، لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع، بعد تراجع الموجة الوبائية التي تجتاح تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق