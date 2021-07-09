نتيجة تفشي كورنا .. مصراتة تغلق الأجواء مع تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مطار مصراتة الدولي عادل قزيط إن تم إغلاق الأجواء مع الجمهورية التونسية نتيجة الوضع الوبائي الحالي في دولة تونس.

قزيط أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الجمعة، لن يسمح لأي مواطن بالصعود على متن أية طائرة متجهة إلى دولة تونس، باستثناء حاملي الجنسية التونسية العائدون إلى بلادهم، والجنسيات الأجنبية فقط .

وأضاف أن على جميع المواطنين الليبيين العالقين قي تونس عليهم موافاة إدارة النقل الجوي بشكل عاجل بطلبات الرحلات العارضة المشغلة لغرض العودة الى الوطن، مؤكداً على التقييد الصارم بالبروتوكول الصحي على أن لا يتجاوز إجراء مسحة “pcr” خلال 48 ساعة من تاريخ السفر مع ضرورة وجود الباركود .