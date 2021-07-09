نائب يكشف أنه سيتم إقرار القاعدة الدستورية وقانون آلية ‏انتخاب الرئيس قريبًا

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب عبد القادر سليمان، أن مجلس النواب في ‏طريقه لإقرار قاعدة دستورية، بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي الذين اختارتهم البعثة الأممية لإحداث توافقات سياسية ‏بين أطراف النزاع، ولم يتوصلوا إلى حل بشأن القاعدة الدستورية، ‏ما قد يدفع مجلس النواب إلى إقرارها وفق الإعلان الدستوري، على اعتبار ‏أنه اختصاص أصيل له.‏

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربي”، ‏ أن مخرجات لجنتي مجلسي النواب والأعلى ‏للدولة لم تعرض على البرلمان ‏للبت فيها، على الرغم من أن “الدولة الاستشاري” صوَّت بالموافقة ‏عليها‎.‎

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جلسة النواب يوم الإثنين ‏المقبل، ستستعرض الموازنة الحكومية وإمكانية إصدار قانون ‏بخصوص آلية انتخاب الرئيس‎.‎