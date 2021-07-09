حمودة: الحكومة ستتكفل بإجلاء العالقين في دولة تونس

ليبيا – قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه العادي الرابع الذي عقده أمس الخميس بالعاصمة طرابلس غلق المنافذ البرية والجوية مع دولة تونس لمدة أسبوع، ابتداء من منتصف ليلة اليوم الجمعة.

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أوضح في بيان صحفي أن هذا القرار اتخذ بعد تفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس، وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحور الهندي دلتا، وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد.

وأكد حمودة أن الدولة الليبية ستتكفل بإجلاء العالقين في دولة تونس.

كما أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع الذي عقد أمس الخميس لوزارة الإسكان والتعمير بالشروع في تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية في المناطق المتضررة، نظرًا لما تعانيه آلاف الأسر الليبية النازحة والمهجرة جراء الحروب الأخيرة.

وقال حمودة في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع: إن الوحدات السكنية ستكون موزعة على كافة المدن المتضررة، بحيث لا تجتاز 10 أشهر من تاريخ التعاقد.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة موافقة مجلس وزراء على استحداث ثلاثة كليات بجامعة الإمام “محمد بن علي السنوسي” في مدينة البيضاء.

وأشار إلى أن الكليات التي أعطى مجلس الوزراء الإذن باستحداثها هي كلية القرآن الكريم وعلومه، وكلية الدعوة والإرشاد الديني، وكلية السنة النبوية وعلومها.

وأذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية والبالغ عددها 57 ألف عمود، ضمن إعادة إعمار جنوب طرابلس وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق الإنارة.

ونوه حمودة إلى أن المجلس أذن أيضًا للشركة بالتعاقد على إجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطات كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة وراس لانوف، وكذلك توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات لكل محطة.

وأضاف حمودة أن المجلس أذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج، لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغازية، بالإضافة إلى توريد موصلات بمختلف الأحجام.

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