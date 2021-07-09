تونس تمنع التنقل بين ولايات البلاد في محاولة لإحتواء إنتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا

ليبيا – شرعت وحدات الحرس الوطني التونسي في غلق جميع المداخل المؤدية إلى مختلف ولايات الجمهورية وذلك تنفيذا لقرار منع التنقل بين الولايات والمدن.

الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي وفي تصريح لـ ”راديو ماد” نقلته قناة “نسمة” التونسية أوضح أنه يستثنى من عملية منع التنقل بين الولايات مزودي المواد الغذائية والحيوية بعد استظهارهم بتراخيص تفيد ذلك.

وشدد الجبابلي على أن عون الحرس الوطني هو الوحيد الذي له إمكانية تقدير استثنائية الحالة من عدمها.

هذا وأعلنت حكومة الوحدة أمس الخميس إغلاق الحدود البرية و الجوية مع تونس لمدة أسبوع بسبب انهيار المنظومة الصحية فيها وتفشي فيروس كورونا.