القطراني يبحث مع كوبيتش سبل دعم المسار الديمقراطي لتنفيذ الانتخابات المرتقبة بموعدها

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الجمعة برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية، من أجل إرساء السلام في ليبيا ودعم كل الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع، للوصول إلى مصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة.

كما تناول اللقاء سبل دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية، فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.

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